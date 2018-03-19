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19.03.2018 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взяток не брал

Глава столичного следствия Александр Дрыманов дал показания
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

В понедельник главный московский следователь выступил в качестве свидетеля в Мосгорсуде на процессе по делу бывшего начальника управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко.

"Насколько мне известно, я был заявлен в качестве свидетеля со стороны обвинения, но почему-то прокурор меня не пригласил. На протяжении всего расследования я неоднократно общался с сотрудниками ФСБ. Они неоднократно мне поясняли, что никаких претензий ко мне нет", - сказал Дрыманов.

Мосгорсуд допросил свидетелей по делу о перестрелке в центре Москвы

По его словам, "прокурор дважды в ходе процесса называл мою фамилию, при этом я не являюсь обвиняемым". Тем самым по мнению главы ГСУ были нарушены его конституционные права.

Речь идет о зачитанном на процессе прокурором Борисом Локтионовым обвинительном заключении. Из которого следует, что Дрыманов "за незаконное денежное вознаграждение" предпринял меры к решению вопроса по освобождению из-под стражи "авторитета" Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, генерал СКР якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова. Как следует из материалов дела, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Александр Дрыманов отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя

"Данное обвинение является полностью абсурдным. Никандров прошел отборочные комиссии, в том числе в администрации президента. Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. Таким образом, карта не активирована, и на ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке по меньшей мере некорректно", - пояснил на это сам Александр Дрыманов. При этом он сообщил, что подготовил жалобу на имя Генпрокурора Юрия Чайки о нарушении процессуального законодательства в ходе следствия.

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