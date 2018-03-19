Стадионы ЧМ по футболу встанут на кадастровый учет за три дня

Постановка на кадастровый учет стадионов чемпионата мира по футболу должна осуществляться в трехдневный срок, а регистрация права собственности должна занимать не более пяти дней с момента поступления пакетов документов в Росреестр.

Такое поручение дано заместителем министра экономического развития РФ Викторией Абрамченко. В частности, управление Росреестра по Москве должно держать на особом контроле прием по экстерриториальному принципу заявлений о кадастровом учете и (или) регистрации прав на стадионы в городах, принимающих чемпионат.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, уже с 1 апреля 2018 года стадионы должны будут проводить игры согласно графику проведения тестовых матчей Минспорта.

"Поэтому задача Росреестра обеспечить оперативную постановку на кадастровый учет и регистрацию прав спортивных объектов до конца I квартала текущего года", - отметил он.