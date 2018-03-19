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Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова

Новость 19.03.2018, 18:47 | Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "Изображая жертву" (2006). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Изображая жертву" (2006). Фото: kinopoisk.ru

Состояние здоровья советского, российского актера Федора Добронравова, госпитализированного накануне, не вызывает опасений. Но есть необходимость в  дополнительном обследовании. Так что один спектакль с участием артиста все же будет отменен.

Об этом рассказал в понедельник художественный руководитель Московского театра сатиры, где служит Добронравов, Александр Ширвиндт.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства", - сообщил Ширвиндт ТАСС. Добавляя, что случилось это в Сергиевом Посаде, и сегодня актер едет в Москву, где "на пару дней ляжет в клинику".

Соответственно, ближайший спектакль с участием Добронравова - "Где мы?!" - заявленный на 21 марта, будет заменен. И если все сложится удачно, зрители увидят актера в следующем - 29 марта.

Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге, в семье строителя и работницы хлебозавода. Активно занимался спортом. Мечтал стать клоуном - дважды поступал в цирковое училище, но безуспешно.

В кино дебютировал в "Русском регтайме". Снимался в сериалах "Сваты", "Тайны дворцовых переворотов", "Братья Карамазовы", фильмах "День радио", "Изображая жертву".

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