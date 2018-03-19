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19.03.2018 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мама хочет на работу

В области увеличили субсидии на создание ясельных групп
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7520 (57)
Двойную субсидию будут платить предпринимателям, готовым открывать в Подмосковье ясельные группы для детей до 3 лет. Если раньше региональная господдержка таких социальных начинаний стоила максимум 1,5 миллиона рублей, то с этого года ее размер вырос до 3 миллионов.

"Это наша инициатива, и она позволит решить сразу несколько проблем: обеспечить семьи с маленькими детьми местами в ясельных группах, которых в регионе не хватает, и дать возможность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификацию. А кроме того, в новых ясельных группах появятся и новые рабочие места", - считает зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Фото: Reuters
Регионам выделят 24,5 млрд рублей на развитие яслей

Власти не только увеличили сумму ясельных субсидий, но и расширили перечень услуг, на которые их можно потратить. Помимо оплаты аренды, коммунальных услуг, ремонта помещения и покупки оборудования, под компенсации теперь попадают и затраты на медицинское обслуживание, обучение и повышение квалификации работников, а также на питание детей в яслях.

Напомним, именно про открытие яслей чаще всего говорили родители во время проведенного в Подмосковье опроса на тему "чего больше всего не хватает молодой семье?". Многие мамы готовы выйти на работу, когда ребенку исполняется полтора-два года, но таких малышей еще не берут в детсады. В прошлом году в области открыли 16 тысяч ясельных мест, однако текущая потребность уже перевалила за 26 тысяч. Все новые сады автоматически сдаются с ясельными группами, но бума строительства дошкольных учреждений, наблюдавшегося в предыдущие годы, в регионе больше нет. А в уже построенных садиках такое количество ясельных мест сразу создать трудно, поэтому часть нагрузки должен взять на себя бизнес. К слову, в Подмосковье есть и такая форма социальной поддержки, как компенсация за пребывание ребенка в частном дошкольном учреждении. Она не выдается родителям на руки, а поступает сразу на счет садика, что позволяет последнему выставлять родителям ежемесячные счета по госрасценкам.

Кстати

Новая мера соцподдержки появилась в Подмосковье и для семей с детьми-инвалидами. Им установили ежегодную выплату на приобретение школьной формы и питания в размере 13 020 рублей. Претендовать на выплату могут семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, или 18 234 рублей на человека. Для получения выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства.

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