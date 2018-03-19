В Кострому приостановили ввоз белорусского молока и курятины

Контролирующие органы временно запретили ввоз на территорию России продукции трех белорусских агропредприятий с запрещенными добавками, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Поводом для введения запрета на поставки молочных продуктов и мяса птицы послужили результаты проверок Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По данным Россельхознадзора, под санкции попали производители, нарушившие ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и Российской Федерации. В мясе птицы обнаружили антибиотик доксициклин, в концентрированной молочной сыворотке повторно выявили антибиотик ципрофлоксацин, а в партиях ультрапастеризованного питьевого молока повторно нашли сухое молоко.

Ранее под санкции, запрещающие поставки мяса птицы, попала расположенная в деревне Харино Костромского района птицефабрика. В декабре прошлого года на одном из крупнейших предприятий региона по производству яиц произошла вспышка птичьего гриппа. Она привела к гибели более 20 тысяч кур. После ЧП на птицефабрике был введен карантин. Сейчас ограничительные мероприятия сняты.