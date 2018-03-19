В Москве наградили "Писателя года" и "Поэта года"

В Большом конференц-зале правительства Москвы объявили лауреатов премий "Писатель года" и "Поэт года".

Первое место в номинации "Поэт года" занял автор нескольких поэтических книг и фотохудожник Вениамин Голубицкий. "Писателем года" стал Олег Ларионов. Он публиковался в различных литературных журналах и крупных издательствах, а также неоднократно становился лауреатом литературных конкурсов.

В номинации "Дебют" награду получил поэт Александр Шелухин, лучшим писателем этой же категории стала Александра Натарова. Лириком года объявили поэта Ивана Малова, а поэтом в номинации "Песни" стала Любовь Сердечная. Первое место в номинации "Юмор" заняла Дарья Мясникова. Главным писателем для мальчишек и девчонок - номинация "Детская литература" - признан Александр Коротич. Писателем года в номинации "Мемуары" объявили Галину Одинцову. Главным фантастом стал Дмитрий Басов.

В этом году судьба литераторов была в руках Большого жюри, куда вошли известные литераторы и деятели культуры: Владислав Артемов, Павел Басинский, Владимир Вишневский, Игорь Волгин, Александр Городницкий, Борис Грачевский, Полина Дашкова, Роман Злотников, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Татьяна Полякова, Марк Розовский, Анатолий Трушкин и другие.

Жюри оценило произведения нескольких тысяч авторов, в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков из 51 региона России, от Крыма и Калининграда до Амурской области и Хабаровского края, а также авторы, пишущие на русском языке, из 11 стран Европы, Средней Азии и Северной Америки.

Из произведений "Поэта года"

Мелочи

Разбился чайник, треснуло стекло…

Какая мелочь, что здесь огорчаться?

Бог мелочей как будто бы назло,

Подстраивает поводы, и вкратце

Не перечислишь негодяйств смешных:

Царапин и разорванных страничек,

И крана без воды печальный чих,

Потерянных на даче в холод спичек.

Зачем тебе Бог поводы даёт

Посетовать на горькие утраты?

Дождь за окном упрямо льёт и льёт,

Безвременный, легко смывая даты.

Для памяти! Ей вехи так нужны,

Не помнишь съездов и Цусимской сдачи.

Когда упал в крапиву - для страны

Не важно, для тебя совсем иначе.

Когда тонул пластмассовый корабль

В огромной луже возле гастронома -

Запомнилось навеки. Ты не прав:

Бог подписал тебе листы альбома,

В котором столько ценных мелочей

Легко забытых, заново открытых…

Журчит нелепой памяти ручей

Средь мусора и всяких плошек битых.

Вениамин Голубицкий

(из сборника стихов и фотографий "Поиск адресата", 2017 год)