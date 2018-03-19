В Москве наградили "Писателя года" и "Поэта года"

Первое место в номинации "Поэт года" занял автор нескольких поэтических книг и фотохудожник Вениамин Голубицкий. "Писателем года" стал Олег Ларионов. Он публиковался в различных литературных журналах и крупных издательствах, а также неоднократно становился лауреатом литературных конкурсов.
В номинации "Дебют" награду получил поэт Александр Шелухин, лучшим писателем этой же категории стала Александра Натарова. Лириком года объявили поэта Ивана Малова, а поэтом в номинации "Песни" стала Любовь Сердечная. Первое место в номинации "Юмор" заняла Дарья Мясникова. Главным писателем для мальчишек и девчонок - номинация "Детская литература" - признан Александр Коротич. Писателем года в номинации "Мемуары" объявили Галину Одинцову. Главным фантастом стал Дмитрий Басов.
В этом году судьба литераторов была в руках Большого жюри, куда вошли известные литераторы и деятели культуры: Владислав Артемов, Павел Басинский, Владимир Вишневский, Игорь Волгин, Александр Городницкий, Борис Грачевский, Полина Дашкова, Роман Злотников, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Татьяна Полякова, Марк Розовский, Анатолий Трушкин и другие.
Жюри оценило произведения нескольких тысяч авторов, в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков из 51 региона России, от Крыма и Калининграда до Амурской области и Хабаровского края, а также авторы, пишущие на русском языке, из 11 стран Европы, Средней Азии и Северной Америки.
Мелочи
Разбился чайник, треснуло стекло…
Какая мелочь, что здесь огорчаться?
Бог мелочей как будто бы назло,
Подстраивает поводы, и вкратце
Не перечислишь негодяйств смешных:
Царапин и разорванных страничек,
И крана без воды печальный чих,
Потерянных на даче в холод спичек.
Зачем тебе Бог поводы даёт
Посетовать на горькие утраты?
Дождь за окном упрямо льёт и льёт,
Безвременный, легко смывая даты.
Для памяти! Ей вехи так нужны,
Не помнишь съездов и Цусимской сдачи.
Когда упал в крапиву - для страны
Не важно, для тебя совсем иначе.
Когда тонул пластмассовый корабль
В огромной луже возле гастронома -
Запомнилось навеки. Ты не прав:
Бог подписал тебе листы альбома,
В котором столько ценных мелочей
Легко забытых, заново открытых…
Журчит нелепой памяти ручей
Средь мусора и всяких плошек битых.
Вениамин Голубицкий
(из сборника стихов и фотографий "Поиск адресата", 2017 год)