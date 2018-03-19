В Москве преступник попытался скрыться от полиции на трамвае

На востоке Москвы вооруженный разбойник попытался скрыться от полиции на трамвае.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, в 12:48 у дома № 30 на Новогиреевской улице произошел уличный грабеж. Преступник направил на прохожего пистолет и потребовал денег. По предварительным данным, потерпевший отдал мужчине 5 тысяч рублей. Ограбленный москвич сообщил о происшествии в полицию. Подозреваемый попытался скрыться и сел в трамвай.

Мужчину уже задержали и доставили в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.