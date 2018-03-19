В Москве в школу ворвался мужчина с топором

На юге Москвы в школу ворвался вооруженный мужчина. Он начал размахивать топором и крушить мебель.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, это произошло около 18 часов в Восточном Бирюлево. К счастью, агрессор никого не ранил. Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и отвезли в отделение. По этому факту проводится проверка, против мужчины могут возбудить уголовное дело.

Что именно толкнуло нарушителя на дебош, пока неизвестно. По неофициальным данным, это был пьяный отец одного из учеников.