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19.03.2018 19:05
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москву вернется самый гениальный танцовщик ХХ века, прозвучит новая порция гибельно-обаятельных песен от самой умной отечественной группы, мелодичная и по-самурайски сосредоточенная музыка порадует любителей new age, а кованые гитарные риффы североамериканских "металлистов" заведут украшенную татуировками и пирсингом молодежь.
Фото: Предоставлено компанией "Андрис Лиепа Продакшн"

Кто играет: Иван Васильев, Семен Чудин, Вадим Мунтагиров, Денис Родькин, Ксандер Париш, Якопо Тисси, Бахтияр Адамжан и другие.

Что играет: Гала-концерт "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Все это рейв: в Москве дважды триумфально выступили The Prodigy

Почему идти: Дерзкий бунтарь, одержимый танцем, яркая, незаурядная личность - Рудольф Нуреев стал легендой еще при жизни. Удивительная пластичность в комбинации с нереальной мощью, фантастическая гибкость и неистовые прыжки поражали балетоманов всего мира. В честь юбилея гениального танцовщика звезды балета покажут на Кремлевской сцене знаковые номера из его репертуара. Во время гала-концерта зрители увидят редкие кадры из жизни Рудольфа Нуреева и услышат рассказ о нем Андриса Лиепы - еще одной легенды нашего балета и автора этого проекта.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 24 марта;1 500 - 22 500 руб.

Фото: Предоставлены компанией "Make Music" и пресс-агентом "Агентство Рифф"

Кто играет: Кейко Мацуи.

Что играет: Smooth jazz, new age.

Фото: Стас Шклярский/vk.com
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Почему идти: Мелодичная, цельная, по-самурайски сосредоточенная музыка Кейко Мацуи имеет массу поклонников во всем мире. Ее одухотворенный, но несложный для восприятия инструментал с плотным и мясистым звуком на грани нью-эйджа и "мягкого" джаза находит горячий отклик и в России. Казалось бы, чего ждать от очередного концерта пианистки, каких открытий чудных? Жанр понятен, артистка хорошо известна… Все так - и не так в то же время. Потому что свой простосердечный жанр красавица-японка всякий раз гнет по-разному, даром что на вид нежна, как цветок лотоса.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки;21 марта; 1 200 - 5 000 руб.

Фото: Предоставлены группой "Сплин"

Кто играет: Группа "Сплин".

Что играет: Русский рок.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Почему идти: Программа "Тепло родного дома" - новая порция гибельно-обаятельных песен от самой умной на сегодняшний день отечественной группы. В "Сплине" нет приторно красивой, хорошо продающейся грусти брит-попа и нарочитой жесткости альтернативщиков. Он не просчитывает хиты и не надувается от величия, когда его называют русской группой №1. Александр Васильев со своим ансамблем транслируют в свои песни непридуманное мироощущение, вдохновение и искренность. И этим сказано все.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 23 марта, 3 500 - 50 000 руб.

Фото: Предоставлено агентством "СПИКА"

Кто играет: Группы Testament и Annihilator.

Что играет: Трэш-метал.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Почему идти: Американцы Testament не вошли в "большую четверку" трэш-металлических коллективов, однако их упорство было вознаграждено репутацией Чака Билли как одного из лучших фронтменов в нелегком жанре. Ведущие канадские трэшеры Annihilator тяготеют к синтезу прямолинейного вокала и кованых гитарных риффов; также общеизвестна тяга их лидера Джеффа Уотерса к навороченным аранжировкам. Историческая встреча хэви-классиков на сцене ГЛАВCLUBа не только порадует их старых поклонников, но и имеет все шансы заинтересовать украшенную татуировками и пирсингом молодежь.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT;24 марта; 2 000 - 8 000 руб.

Фото: Предоставлены Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Вадим Репин, Клара-Джуми Кан в сопровождении Камерного оркестра Sejong Soloists.

Что играет: И.С. Бах - Бранденбургский концерт № 3, Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, М. Равель - "Цыганка", А. Пьяццолла - "Четыре времени года в Буэнос-Айресе", О. Рид Томас - "Шепот в тумане памяти", А. Игудесман - Koberia.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Почему идти: Концерт в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля, учрежденного Вадимом Репиным, о котором великий Иегуди Менухин когда-то сказал: "Это самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал". Вместе с Вадимом в Москве выступит немецкая скрипачка Клара-Джуми Кан, которую сам Репин характеризует так: "В ее игре встречались совершенно сумасшедшие трактовки, но это ее стиль, даже жизненная позиция, и она меня убедила".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 марта; 500 - 10 000 руб.

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