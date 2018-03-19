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19.03.2018 07:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Камчатку и Чукотку свяжет прямой авиарейс

Текст: Юлия Гарднер

Регулярный авиарейс со следующей недели соединит Петропавловск-Камчатский с Анадырем. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, АН-26 местного авиационного предприятия будет совершать полеты по понедельникам. Первый борт вылетит на Чукотку 26 марта в 9:15 утра.

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- В первую очередь организация регулярного авиасообщения между соседними субъектами направлена на повышение доступности транспортной системы для жителей Камчатки, - подчеркнул зампредседателя регионального правительства Юрий Зубарь.

Воздушное сообщение также позволит камчатским бизнесменам поставлять продукцию на Чукотку.

По словам главы краевого минтранса Владимира Каюмова, сейчас власти регионов обсуждают возможность совместного финансирования полетов. Пока же они будут частично субсидироваться из бюджета Камчатского края.

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