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19.03.2018 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Текст: Юрий Батин

У побережья Камчатки ожидается сильный шторм, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщило в понедельник краевое управление МЧС России.

По данным Камчатского гидрометцентра, вечером 20 марта в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Алеутского района ожидается опасное волнение высотой 8 - 9 метров.

На побережье Камчатки обрушатся девятиметровые волны

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в этих районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности. По данным МЧС, опасные явления в море сохранятся до середины для среды.

В ближайшие сутки на Камчатке "делать погоду" будет охотоморский циклон. В ночь на вторник в южных районах края метеорологи прогнозируют снегопады, местами сильные. На юго-западном побережье ветер достигнет штормовых значений - 25 - 30 метров в секунду.

Во вторник днем влияние циклона распространится на большую часть территории полуострова.

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