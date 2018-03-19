На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в понедельник днем выбросил пепел на высоту до двух километров. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф от выброса распространился в северном и северо-западном направлении от исполина. Как отмечается в сообщении, он может повлиять на безопасность низколетящих самолетов и аэропорт Северо-Курильска.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.