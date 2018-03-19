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19.03.2018 21:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Автографы для Эмиля

Трехлетний мальчик получил подарок от сборной РФ по футболу
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Эмиль Саттаров стал одним из победителей конкурса "Детские мечты", который объявила сборная России. Футболисты просили болельщиков в возрасте до 14 лет рассказать о своем заветном желании в письме или видеообращении. Игроки получили более трех тысяч писем со всей России. Эмилю Саттарову повезло - его письмо футболистам нашей сборной понравилось, и они подарили ему мяч со своими автографами, а старшей сестренке Виолетте достался конструктор для занятий по робототехнике. О ней брат также не забыл упомянуть в письме.

- Я хочу попросить у вас настоящий футбольный мяч, потому что когда я вырасту, обязательно стану футболистом, - написала мама Эмиля под его диктовку. - Моя сестренка сказала, что футболисты ставят на мяче свои подписи - вот такой я хочу! Он поможет мне выигрывать. Я буду много тренироваться, и у меня все получится.

Эмилю скоро исполнится четыре года, и он уже год занимается футболом.

Фото: Мэрия Ярославля
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- Мяч - любимая игрушка сына, именно поэтому на семейном совете решили: отдавать в футбол, - рассказала мама Эмиля Татьяна Федорова. - И кажется, не прогадали. Тренер в шутку зовет нашего сына Марадоной, ведь забивать голы Эмиль начал уже на первом занятии.

Семья Эмиля - болельщики со стажем - с нетерпением ждет предстоящих матчей ЧМ-2018. Все вместе будут следить за игрой нашей сборной по футболу.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев на встрече с победителями конкурса отметил, что письма фанатов дают ему и его партнерам большую мотивацию:

- Дети просили у нас мячи, перчатки и другие вещи, чтобы тренироваться. Мы рады, что можем им помочь приблизиться к мечте.

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