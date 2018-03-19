- Я хочу попросить у вас настоящий футбольный мяч, потому что когда я вырасту, обязательно стану футболистом, - написала мама Эмиля под его диктовку. - Моя сестренка сказала, что футболисты ставят на мяче свои подписи - вот такой я хочу! Он поможет мне выигрывать. Я буду много тренироваться, и у меня все получится.
Эмилю скоро исполнится четыре года, и он уже год занимается футболом.
- Мяч - любимая игрушка сына, именно поэтому на семейном совете решили: отдавать в футбол, - рассказала мама Эмиля Татьяна Федорова. - И кажется, не прогадали. Тренер в шутку зовет нашего сына Марадоной, ведь забивать голы Эмиль начал уже на первом занятии.
Семья Эмиля - болельщики со стажем - с нетерпением ждет предстоящих матчей ЧМ-2018. Все вместе будут следить за игрой нашей сборной по футболу.
Полузащитник сборной России Далер Кузяев на встрече с победителями конкурса отметил, что письма фанатов дают ему и его партнерам большую мотивацию:
- Дети просили у нас мячи, перчатки и другие вещи, чтобы тренироваться. Мы рады, что можем им помочь приблизиться к мечте.