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19.03.2018 00:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тысяча и одно удовольствие

Татарстан завлекает туристов копченым чаем и свияжской ухой
Текст: Олег Корякин
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Создатели нового брендового маршрута "Татарстан: 1001 удовольствие", обыграв известный маркетинговый термин "wow-эффект", решили влюбить гостей в республику через "абау"-эффекты. То есть наполнить их путешествие яркими моментами, от которых так и захочется удивиться "по-татарски". Обучение азам языка и культуры включено в тур.

- Сегодня уже есть несколько устоявшихся маршрутов по Казани и республике, - рассказывает руководитель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов. - Это в основном классические культурно-познавательные туры. Гостя забрали из отеля, показали один объект, посадили в автобус, привезли ко второму объекту и так далее. Мы продвигаем не отдельные достопримечательности, а стиль жизнь, впечатления и эмоции. Люди сейчас хотят быть не туристами, а путешественниками. Они стремятся открывать что-то новое, изучать уклад жизни, быть как местные.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Конечно, никто не собирается забрасывать гостей в глухую деревню на трое суток. Но максимальное погружение в традиции и быт гарантируют. Проводником в незнакомый мир станет атташе, который будет повсюду сопровождать группу. Он и на местности сориентирует, и расхожие фразы на татарском языке поможет выучить, и объяснит какие-то особенности национального характера. Мы познакомились с первым объектом маршрута. И это вовсе не Казанский кремль, а атмосферная чайхана, расположившаяся неподалеку. Повар колдует над фирменным чаем: поджигает веточку розмарина и кидает ее в стеклянный чайник, где уже лежат заварка, мята и лимон. Емкость наполняется дымком. Ждем пять минут, пока настоится, и пьем изумительный слегка подкопченный чай.

Татары страстные чаевники, и изучение их традиций неплохо начать здесь. В ресторане можно будет попробовать14 видов чая, щербет из лепестков дикой розы, национальный напиток "Алсу" (катык, свекольный сок и мед) и, конечно, отведать блюда татарской и тюркской кухни. Все по канонам халяль.

Туристов угостят 14 видами чая, щербетом из лепестков дикой розы, блюдами  татарской и тюркской кухни

- Готовим мы по старинным рецептам. Я буду рассказывать историю возникновения блюд, открывать кулинарные секреты, - обещает шеф-повар.

В Казанском кремле путешественников встретит татарская царица Сююмбике. Она поведает им легенды и были древней крепости, ну и, конечно, расскажет о падающей башне, названной в ее честь. Во второй день гостей ждет поездка на остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным. Здесь татарский колорит сменится русским: уха из свияжского судака, дегустация разных сортов медовухи и варенья, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу.

Фото: Мария Ващук/ РИА Новости
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Знакомить с музеем-заповедником будут не только профессиональные гиды, но и местные жители. Это еще одна изюминка тура. Одно дело отстраненное повествование экскурсовода, другое - живой рассказ островитянина. Также в череде удовольствий: катание на ладье по реке Казанке, обильные татарские застолья с дегустацией свадебного пирога "губадия" и травяных настоек, разучивание танца "Апипа" с эбикой (бабушкой) и бабаем (дедушкой). А еще каждый день атташе будет преподносить гостям подарки. Какие - секрет. Но организаторы уверяют, что они вызовут у гостей тот самый "абау"-эффект.

Так во сколько обойдется это 1001 удовольствие туристу? Цена на человека варьируется от 26 до 41 тысячи рублей в зависимости от уровня отеля. У гостей будет выбор между трех-, четырех- и пятизвездочной гостиницей. Продукт этот не массовый, а брендовый. В группу набирают строго по десять человек. На этот год запланировано шесть заездов. Пока "Татарстан: 1001 удовольствие" будут продвигать на российский рынок. А в следующем году предложат маршрут зарубежным туристам.

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