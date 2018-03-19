В Казани три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Три человека стали жертвами пожара, произошедшего минувшей ночью в квартире дома на улице Дежнева в Казани.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании на первом этаже поступило по единому номеру 112. К прибытию первых расчетов спасателей из пятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Площадь пожара составила 10 кв.метров, на его ликвидацию потребовалось 14 минут.

В результате погибли 46-летний мужчина и 32-летняя женщина. Еще один пострадавший был доставлен в реанимацию городской больницы №7, где позже скончался.

По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.