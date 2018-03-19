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19.03.2018 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии объемы производства ГК "Талина" выросли в 4,5 раза

За пять лет объемы производства на одном из ведущих предприятий мордовского агропрома – ГК "Талина" - выросли в 4,5 раза. А еще через три года холдинг будет производить продукции на сумму более 30 миллиардов рублей ежегодно.
Фото: Пресс-служба ГК "Талина" Фото: Пресс-служба ГК "Талина"
Фото: Пресс-служба ГК "Талина"

Об этом заявил глава Республики Мордовия Владимир Волков в ходе посещения строительных площадок "Талины". Холдинг готовится запустить новые производства в Инсарском, Ковылкинском и Торбеевском районах.

Так, в селе Засечная Слобода Инсарского района ведется строительство четвертой очереди свинокомплекса Мордовского племенного центра (МПЦ). А в селе Клиновское Ковылкинского района идут строительно-монтажные работы третьей очереди МПЦ. Каждая площадка вместит репродуктор на 4,8 тысячи свиноматок с доращиванием на 18,3 тысячи голов, а также финишный откорм, рассчитанный на 33 тысячи животных. Запуск производств запланирован на конец 2018-го - начало 2019 года.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В 2018-м на поддержку АПК Мордовии будет направлено 3,3 млрд рублей

Проекты направлены на реализацию программы импортозамещения в сфере племенного свиноводства и позволят обеспечивать население республики и других регионов качественным и недорогим мясом.

На торбеевской площадке "Талины" глава региона осмотрел ход реконструкции мясоперерабатывающего корпуса №1, строительства цеха подготовки сырья и холодильника на 5000 тонн единовременного хранения, а также встретился с коллективом предприятия. Сегодня производственная мощность торбеевской площадки составляет 160 тысяч тонн колбасной продукции в год, а с введением в эксплуатацию строящихся объектов этот показатель достигнет 240 тысяч тонн.

Кроме того, новые проекты "Талины" позволят создать около 450 рабочих мест. Средняя заработная плата рабочих предприятия выше, чем в среднем по республике, и составляет 36 тысяч рублей.

Мордовским АПК заинтересовались венгерские инвесторы

Глава РМ отметил, что динамично развивающееся предприятие стало флагманом агропромышленного комплекса республики. Лидер региона подчеркнул, что в предстоящие пять вполне выполнимо повысить среднюю зарплату рабочих "Талины" до 40 тысяч рублей.

- Несколько лет назад на встречах с рабочими обсуждалось повышение заработной платы, а сейчас все больше поднимаются вопросы строительства жилья, в том числе индивидуального, благоустройство территории, - констатировал Владимир Волков. - Мы продолжим поддерживать наши предприятия, а вместе с тем, улучшать качество жизни простых граждан.

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