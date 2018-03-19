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19.03.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбургской области в шахте пострадали два горняка

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

Трагедия произошла в понедельник на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

При обрушении породы в шахте под завалами пострадали два человека. Спасатели подняли их на поверхность. Эвакуация рабочей смены не проводилась.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в региональном минздраве, пострадавшие горняки госпитализированы в реанимацию. Информация о состоянии здоровья уточняется.

Ранее ТАСС сообщило, что на комбинате на глубине свыше тысячи метров обрушился проходческий комплекс. Под завалами оказались два человека. СУ СК по Оренбургской области проводит доследственную проверку по данному факту.

Это уже третий инцидент на предприятии за этот месяц. Дважды в марте горняков приходилось эвакуировать, сначала из-за отключения электричества, а затем - из-за пожара. В ноябре прошлого года на комбинате погиб 35-летний рабочий. На него наехал самосвал.

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