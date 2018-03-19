В Удмуртии подвели предварительные итоги выборов президента РФ

В Удмуртии стали известны предварительные итоги голосования на выборах президента России. В регионе обработали сто процентов бюллетеней, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

Наибольшее количество голосов набрал Владимир Путин. За него проголосовали более 571 тысячи человек или 76,23 процента. На втором месте Павел Грудинин, который набрал более 84 тысяч голосов или 11,33 процента, на третьем Владимир Жириновский. За него проголосовали более 50 тысяч человек или 6,78 процента.

- Официальные итоги мы будем подводить 20 марта. Цифры - они предварительные, но обработаны уже сто процентов бюллетеней, - уточнил Кушко.

Явка на выборах составила 63,26 процента.

- По явке в лидерах сельские районы: Юкаменский - 77,91, Алнашский - 77,14 - это два района, которые превысили явку 77 процентов. Явка по Ижевску - 60,44 процента. По другим городам: Сарапул - 60,62, Можга - 61,66, Глазов - 62,42, Воткинск - 63,62 процента, - пояснил председатель центральной избирательной комиссии Удмуртии Виктор Кушко.

Он добавил, что избирательная кампания в республике прошла спокойно, "в строгом соответствии с законодательством".