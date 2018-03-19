Новости

В Петербурге мужчину осудили за дебош в троллейбусе 13:00
Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков 12:57
Песков: Лондону предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться 12:50
Названы самые популярные города РФ для отдыха на весенних каникулах 12:49
Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина 12:48
Дело крупной наркобанды рассмотрят в суде 12:45
В Красноярске задержан мужчина, угрожавший взорвать ЛЭП 12:45
Под Калининградом стена торгового центра обрушилась на рабочего 12:34
Как "Урал" из России стал эталоном военного автомобиля в Египте 12:28
В СЗФО подвели итоги выборов президента 12:20
Климатологи предупредили, что льды Гренландии растают к середине века 12:17
Назарбаев позвонил Путину, чтобы поздравить с победой на выборах 12:15
Суд арестовал деньги и недвижимость бывшей жены Армена Джигарханяна 12:07
ЦИК: Более 474 тысяч наблюдателей работали на выборах президента 12:05
На юге России подвели итоги выборов президента 12:01
Фотошпионы засняли обновленную Lada Granta во время тестов 12:01
Состояние госпитализированного актера Гаркалина остается тяжелым 11:45
Пять миллионов россиян перевели пенсионные накопления в НПФ и УК 11:43
В Турции самолет задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе 11:41
Николай Булаев: Владимир Путин набрал рекордное количество голосов 11:40
В Удмуртии подвели предварительные итоги выборов президента РФ 11:25
Томские ученые создадут сеть станций для изучения вечной мерзлоты 11:24
Танки Т-72 с "Гадюками" вступили в бой под Дамаском 11:20
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 11:04
Вышел трейлер "первого психотриллера, снятого за криптовалюту" 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Удмуртии подвели предварительные итоги выборов президента РФ

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии стали известны предварительные итоги голосования на выборах президента России. В регионе обработали сто процентов бюллетеней, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Жители регионов ПФО голосуют на выборах

Наибольшее количество голосов набрал Владимир Путин. За него проголосовали более 571 тысячи человек или 76,23 процента. На втором месте Павел Грудинин, который набрал более 84 тысяч голосов или 11,33 процента, на третьем Владимир Жириновский. За него проголосовали более 50 тысяч человек или 6,78 процента.

- Официальные итоги мы будем подводить 20 марта. Цифры - они предварительные, но обработаны уже сто процентов бюллетеней, - уточнил Кушко.

Явка на выборах составила 63,26 процента.

- По явке в лидерах сельские районы: Юкаменский - 77,91, Алнашский - 77,14 - это два района, которые превысили явку 77 процентов. Явка по Ижевску - 60,44 процента. По другим городам: Сарапул - 60,62, Можга - 61,66, Глазов - 62,42, Воткинск - 63,62 процента, - пояснил председатель центральной избирательной комиссии Удмуртии Виктор Кушко.

Он добавил, что избирательная кампания в республике прошла спокойно, "в строгом соответствии с законодательством".

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель