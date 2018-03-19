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19.03.2018 11:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томские ученые создадут сеть станций для изучения вечной мерзлоты

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские ученые приступили к созданию в Западной Сибири сети научных станций и площадок для изучения вечной мерзлоты.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Томского государственного университета, исследовательский мегапрофиль протянется с запада на восток Сибири вдоль градиента континентальности. Он будет оперативно фиксировать новые тенденции в изменении климата и ландшафта.

- Западная Сибирь является идеальной территорией для подобных исследований, поскольку здесь находятся разные климатические зоны, от полупустынь и степей до арктической тундры, - говорит ученый из Томского государственного университета Сергей Кирпотин. - Все эти зоны расположены на равнине, что исключает влияние других факторов, например, сложного горного рельефа.

Мегапрофиль Запад-Восток позволит активно изучать процессы, протекающие в вечной мерзлоте, которая за Енисеем покрывает почти всю территорию Сибири. В последние годы ученые фиксируют стремительное таяние ее верхних слоев, что может крайне негативно отразиться на климате.

Сеть научных станций также поможет определить, какие изменения окружающей среды обусловлены антропогенным фактором, а какие носят естественный характер.

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