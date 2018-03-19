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19.03.2018 21:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переломный момент

УК выплатит школьнице компенсацию за травму
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Более шестидесяти тысяч рублей заплатит по решению суда одна из кемеровских управляющих компаний 10-летней жительнице города. Девочка повредила позвоночник, поскользнувшись на обледеневшем крыльце.

Несчастный случай произошел в декабре 2015 года. Не успела школьница выйти из подъезда своего дома по улице Веры Волошиной, как со всего размаху упала. Прямо на крыльце. С закрытой травмой грудного отдела позвоночника (компрессионными переломами тел двух позвонков), которая расценивается как тяжкий вред здоровью, пострадавшую доставили в больницу.

Лечиться пришлось довольно долго - только в стационаре девочка лежала шесть раз. Но боли в спине и ногах беспокоят ее по сей день. Ни подниматься по лестнице без помощи, ни носить портфель она не может. И к тому же испытывает серьезные ограничения в движении.

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Причиной инцидента послужило то, что управляющая компания своевременно не убрала снег и наледь с прилегающей к дому территории. И мама девочки обратилась в прокуратуру. Женщина, которой теперь постоянно приходится сопровождать дочку на лечение, находится в трудном материальном положении - ее семья, в которой воспитывается двое несовершеннолетних детей, относится к категории малообеспеченных.

Ответчик в суде с требованиями обвинения не согласился. Пришлось провести судебно-медицинскую экспертизу, и она подтвердила, что девочка получила травмы именно во время падения на крыльце.

В итоге суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с УК 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 13 тысяч рублей, потраченных на лечение школьницы.

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