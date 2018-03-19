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19.03.2018 21:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Попал на камеру

Суд арестовал мужчину за незаконную видеосъемку на процессе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Мировой судья в Красноярске арестовал на 10 суток мужчину, который без разрешения суда пытался снимать ход процесса.

Инцидент случился 6 марта 2018 года во время судебного разбирательства по иску, в котором некий гражданин требовал признать незаконными какие-то действия уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.

Как рассказывают в Красноярском краевом суде, в начале судебного процесса истец подал ходатайство о разрешении вести видеосъемку. Председательствующий судья вынесла постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, при этом пояснила, что в соответствии с законом присутствующие могут фиксировать ход судебного заседания только в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи. Кроме того по настоящему делу велось аудиопротоколирование.

Однако вместе с истцом на процесс пришел мужчина, который повел себя скандально. Он проигнорировал запрет судьи и начал снимать происходящее на видео. Судья сделал гражданину предупреждение, но тот продолжил съемку.

На фото- и видео­съемку на процессе надо получать разрешение у суда, иначе могут удалить из зала

"Через 30 минут после начала судебного разбирательства судья объявила перерыв и огласила распоряжение о том, чтобы слушатель покинул зал суда", - рассказывают в Красноярском краевом суде. Слушателем назвали как раз того посетителя, что устроил скандал. Процесс был открытым, и по закону на нем мог присутствовать любой желающий. Но все, кто пришел в зал суда, должны соблюдать правила. Мужчина же отказался выходить из помещения и продолжил видеосъемку.

"Поэтому судебное заседание было отложено, а в зал были приглашены судебные приставы, - рассказывают в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Вызванный позже наряд полиции задержал гражданина, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении".

Скандальное поведение на процессе - это не просто невоспитанность, но административное правонарушение. В КоАП есть статья, наказывающая за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава. По ней грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Фото: vk.com/crimlife_yakutia
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В тот же день мировой судья судебного участка в Октябрьском районе Красноярска рассмотрел дело об административном правонарушении и назначил наказание - 10 суток ареста. Кстати, за неделю до того этот же человек уже устраивал скандал в суде: Красноярский краевой суд удалил мужчину из зала судебного заседания на все время рассмотрения административного дела по его иску за отказ прекратить видеосъемку судебного заседания.

Свое наказание гражданин пытался обжаловать, но Октябрьский районный суд Красноярска оставил постановление в силе. Гласность и открытость судопроизводства гарантируется Конституцией. Граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи. При этом, как объясняют в Красноярском краевом суде, уведомлять суд, что ведется письменная или аудиофиксация процесса, необязательно. К письменной форме фиксации относятся в том числе текстовые трансляции в Интернете. Например, прямые сообщения в "Твиттер". Зарисовки судебного процесса тоже разрешены без ограничений. Однако на видеозапись, фотосъемку или трансляцию процесса по радио по закону надо получать разрешение у суда.

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