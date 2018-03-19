В Красноярске задержан мужчина, угрожавший взорвать ЛЭП

В Красноярске прошла операция по спасению мужчины, который забрался на высоковольтную линию электропередач. На ЛЭП он просидел несколько часов, пока его не сняли спасатели.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе полиции Красноярска, гражданин не выдвигал никаких требований, только угрожал "взорвать здесь все".

При себе у него была только некая бутылка с прозрачной жидкость. Ее он выбросил, когда к нему по лестнице начали подниматься сотрудники МЧС.

Спасатели уговорили мужчину спуститься с ними, после чего "террориста" увезли в больницу.

Добавим, из-за инцидента жители близлежащих улиц два часа просидели без электричества. Его пришлось отключить, чтобы забравшийся на ЛЭП гражданин не погиб.