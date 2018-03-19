В Томске на ребенка обрушилась снежная глыба

Следственный комитет начал проверку после обрушения снега с кровли многоэтажного дома на шестилетнего ребенка.

Инцидент произошел во время вечерней прогулки. Глыба снега рухнула на мальчика с крыши трехэтажного жилого дома.

- Ребенок доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб бедра, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время мальчик находится в больнице под наблюдением врачей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.