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19.03.2018 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минус два

В РГГУ закрылись филиалы
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Два филиала РГГУ по решению минобрнауки закрыты. Речь идет о филиалах вуза в городах Всеволожске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия. Официальные сайты обоих филиалов уже заблокированы.

Напомним, филиалы в Улан-Удэ и Всеволожске появились в РГГУ в начале 2000-х годов. Они предлагали юриспруденцию, экономику, управление, финансы и кредит, менеджмент организации, музеологию... Всем студентам гарантирован перевод в другие вузы с сохранением тех же условий.

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В итоге у РГГУ остался один филиал в Домодедово. Там среди прочих есть специальность "документоведение и архивоведение", а также программы среднего профобразования.

Число филиалов в государственных вузах за последние годы заметно снизилось.

В Рособрнадзоре напомнили: в России аккредитованных вузов и филиалов в 2013 году было 2605. Сейчас их около 1100. Количество филиалов частных вузов сократилось с 2013 года с 523 до 56 в 2018 году.

Между тем

Стипендию правительства 5 тысяч рублей в следующем году сможет получать 321 студент. Речь идет о приоритетных направлениях модернизации и технологического развития экономики. В списке, утвержденном минобрнауки, 126 государственных вузов. Больше всего таких вузов в Москве - 20, и Санкт-Петербурге - 13.

Кроме того в перечне есть региональные университеты и один частный вуз (самарский медуниверситет "Реавиз"). Для них выделено 23 квоты. Три квоты выделено вузам, принадлежащим субъектам, для аспирантов, они смогут рассчитывать стипендию 10 тысяч рублей. Президентскую стипендию смогут получать 210 студентов в вузах минобрнауки. Размер стипендии 7 тысяч рублей. Стипендии студентам назначаются сроком на 1 год. Обязательные условия для получения стипендии очная форма обучения, хорошие оценки, успехи и достижения.

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