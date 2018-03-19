Новости

В Удмуртии подвели предварительные итоги выборов президента РФ 11:25
Сибирские ученые создают мегапрофиль для исследования вечной мерзлоты 11:24
Танки Т-72 с "Гадюками" вступили в бой под Дамаском 11:20
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 11:04
Вышел трейлер "первого психотриллера, снятого за криптовалюту" 11:04
Мосгоризбирком: Ни одной жалобы в ночь подсчета голосов не поступало 10:58
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов 10:56
На Дону продлили ограничение движения для пассажирского транспорта 10:53
В Кострому приостановили ввоз белорусского молока и курятины 10:52
"Убийцам подлодок" добавят боевых возможностей 10:48
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились 10:45
В Казани три человека погибли при пожаре в многоэтажке 10:44
Больше 92% избирателей в Греции проголосовали за Владимира Путина 10:41
Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году 10:39
Косачев: Международные наблюдатели отметили демократичность выборов 10:33
Минтранс вернет обязательный контроль качества топлива 10:25
В Крыму и Севастополе подвели итоги выборов президента РФ 10:18
Волгоградцы проголосовали за изменение часового пояса 10:18
Явлинский и Титов набрали в Ингушетии больше, чем в среднем по России 10:10
Под Екатеринбургом в ДТП погибли двое мужчин 10:09
СМИ: США установили секретный канал связи с КНДР 10:06
Общественная палата Петербурга не нашла нарушений на выборах 09:50
Владимир Путин утвердил состав коллегии Минюста РФ 09:44
В МИД России рассказали о переносе визита Лаврова во Вьетнам 09:44
Иран: Между белорусским и иранским народами сложились дружеские отношения 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 10:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явлинский и Титов набрали в Ингушетии больше, чем в среднем по России

Текст: Галина Мисливская

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал неожиданно высокий процент голосов в Республике Ингушетия - 2,37 процента. Такие данные представлены в информационном центре ЦИК РФ.

Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости
Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства россиян

Это третий результат после Санкт-Петербурга (3,18 процента), где Явлинский руководил фракцией партии "Яблоко" в заксобрании предыдущего созыва, а также Москвы (3,17 процента), где яблочники провели довольно активную агитационную кампанию. В среднем по России кандидат от "Яблока" набирает после обработки 99,84 процента протоколов 1,04 процента голосов.

Вдвое больший результат, чем в среднем по России, набрал в Ингушетии и бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый Партией роста. У него 1,84 процента голосов против 0,76 процента в среднем по России.

В остальном же расклад в Ингушетии не сильно отличается от общероссийского. После обработки всех протоколов здесь лидирует Владимир Путин с результатом 83,17 процента, за ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (5,67 процента), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3,66 процента), Григорий Явлинский занимает четвертую позицию, пятым оказался Борис Титов от Партии роста, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 1,65 процентов, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,88 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,38 процента.

Явка в регионе по состоянию на 18.00 часов 18 марта составила 70,9 процента.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель