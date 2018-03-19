Явлинский и Титов набрали в Ингушетии больше, чем в среднем по России

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал неожиданно высокий процент голосов в Республике Ингушетия - 2,37 процента. Такие данные представлены в информационном центре ЦИК РФ.

Это третий результат после Санкт-Петербурга (3,18 процента), где Явлинский руководил фракцией партии "Яблоко" в заксобрании предыдущего созыва, а также Москвы (3,17 процента), где яблочники провели довольно активную агитационную кампанию. В среднем по России кандидат от "Яблока" набирает после обработки 99,84 процента протоколов 1,04 процента голосов.

Вдвое больший результат, чем в среднем по России, набрал в Ингушетии и бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый Партией роста. У него 1,84 процента голосов против 0,76 процента в среднем по России.

В остальном же расклад в Ингушетии не сильно отличается от общероссийского. После обработки всех протоколов здесь лидирует Владимир Путин с результатом 83,17 процента, за ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (5,67 процента), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3,66 процента), Григорий Явлинский занимает четвертую позицию, пятым оказался Борис Титов от Партии роста, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 1,65 процентов, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,88 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,38 процента.

Явка в регионе по состоянию на 18.00 часов 18 марта составила 70,9 процента.