На юге России подвели итоги выборов президента

Избирательные комиссии южных регионов завершили обработку протоколов на выборах президента Российской Федерации.

В Волгоградской области явка составила 68,14 процента. Владимир Путин получил 77,56 процента голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73). На третьем месте - Владимир Жириновский (5,83). Явка в Ростовской области составила 64,77 процента. Путин набрал 78,97 процента голосов, на втором месте - Грудинин с 11,37 процента, на третьем - Жириновский с 5,14 процента.

Действующий президент побеждает и в Астраханской области, где явка составила 60,42 процента избирателей. Там Путин набрал 76,95 процента голосов, на втором - Грудинин с 14,4 процента голосов, третьим идет Жириновский с 4,35 процента. Явка в Калмыкии - 69,85 процента. Предпочтения проголосовавших распределились так: Путин - 81,66 процента, Грудинин - 11,66, Жириновский - 1,94.

В Дагестане также лидирует Владимир Путин с 90,73 процента голосов, опережая Павла Грудинина (7,28 процента) и Бориса Титова (0,38 процента). В Ингушетии на участки пришли 81,96 процента избирателей. Первенствует Путин (83,17 процента), за ним следуют Грудинин (5,67) и Жириновский (3,66). В Карачаево-Черкесии у нынешнего президента 87,64 процента, у Грудинина - 6,99. Третьим так же идет Жириновский, у которого 2,77 процента голосов.