На Ставрополье задержали банду торговцев оружием

В Ставропольском крае правоохранители поймали злоумышленников, которые в подпольном цеху изготавливали и продавали боевое оружие. Об этом в понедельник сообщили в управлении МВД России по СКФО.

Полицейские вместе с сотрудниками краевого УФСБ вышли на их след и больше года вели наблюдение. За это время оперативники установили факт сбыта трех пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами, пулемета, автомата Калашникова, девяти гранат, пяти запалов и более 1300 патронов различного калибра.

Выяснилось, что один из бандитов организовал свой подпольный цех, где изготавливал и переделывал оружие и запчасти к нему. Во время задержания и обыска у преступника обнаружили девять кустарно изготовленных пистолетов, пистолет "Браунинг", сигнальный пистолет. Там же были установлены станки для работы по металлу и припасены комплектующие и детали к оружию.

- В рамках проведения дальнейших оперативных мероприятий у второго задержанного обнаружены автомат МП-40, гранатомет, пистолет ПМ, восемь гранат, десять выстрелов для гранатомета и около 500 патронов различного калибра, - сообщают в ГУ МВД России по СКФО.

Правоохранители возбудили уголовные дела по частям первой и второй статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и части второй статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Все фигуранты дела арестованы.

Сейчас силовики устанавливают другие факты противоправной деятельности участников группы.