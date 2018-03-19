Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что законодательство и правоприменительная практика не должны допускать нарушения принципа равенства. На этот раз изучению подверглись положения Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Федеральным органам власти предписано незамедлительно внести в него уточнения.

Предметом рассмотрения судей стала статья 14 указанного закона, которую обжаловала жительница Рязани Валентина Фомина. Ее муж Сергей участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, стал инвалидом и до момента своей смерти получал все положенные выплаты. Супруга находилась у него на иждивении. Когда Сергей умер, Валентине была назначена пенсия по потере кормильца, а вот в получении ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров, которую получал при жизни ее супруг, было отказано. Чиновники, а затем и суды исходили из того, что по закону эта выплата устанавливается членам семьи умершего инвалида-чернобыльца лишь в том случае, если они имели право на нее при жизни умершего.

Между тем, как свидетельствуют данные судебных решений, правоприменительная практика при назначении компенсации на приобретение продовольствия вдовам инвалидов-чернобыльцев различна и противоречива. С одной стороны, закон распространяет ряд льгот, в том числе право на получение продуктовой выплаты, на семьи умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе вдов и вдовцов. С другой стороны, в части четвертой той же статьи 14 есть такая формулировка: льготы распространяются "на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье".

Понимать эту фразу можно двояко, но на ее основании было дано определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, которым были отменены вынесенные нижестоящими судами решения об удовлетворении исков вдовы инвалида об установлении ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и принято решение об отказе в иске. Между тем ранее такие иски удовлетворялись - формулировку понимали по-другому.

Дело Валентины Фоминой подлежит пересмотру, однако не факт, что продуктовая выплата будет ей назначена

На этом основании КС счел оспоренные положения статьи закона недостаточно определенными. По мнению судей, они не соответствуют Конституции, поскольку "допускают различный подход к установлению ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров членам семей умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, если при жизни кормильцев эта выплата им не предоставлялась".

- Законодателю надлежит незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части четвертой статьи 14 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - постановил КС РФ.

Дело Фоминой подлежит пересмотру, однако не факт, что продуктовая выплата будет ей назначена. Окончательное решение будет принято только "после приведения положений названного закона в соответствие с Конституцией РФ во исполнение настоящего постановления".