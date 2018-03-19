Националиста Дацика осудили за "голый марш" в Петербурге

В Петербурге Василеостровский районный суд вынес приговор известному своими националистическими взглядами бывшему борцу Вячеславу Дацику. Он обвинялся в нападении на бордели в центре города и избиении работниц салонов.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Бывшему борцу, известному поклонникам по псевдониму "Рыжий Тарзан", вменяли хулиганство, проникновение в жилище и побои.

Эта резонансная история произошла в мае 2016-го года, когда Дацик отправился громить бордели в центре Петербурга. Его выбор пал на салон, расположенный на 11-й линии Васильевского острова.

Бывший борец выломал дверь, ворвался в салон, избил находившихся там женщин, велел им полностью обнажиться и в таком виде привел в отдел полиции.

Поступок борца возмутил как городскую общественность, так и представителей правоохранительных органов. Дацика задержали, вначале ему вменили разбой, затем - хулиганство. Сам "Рыжий Тарзан" заявил, что таким образом он боролся с проституцией.