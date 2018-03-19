Общественная палата Петербурга не нашла нарушений на выборах

Общественная палата Санкт-Петербурга не выявила нарушений законодательства на президентских выборах, сообщил журналистам глава профильной рабочей группы Владимир Шамахов.

По его словам, Общественная палата еще месяц назад развернула Центр обращения граждан, и туда поступило больше тысячи заявлений. При этом специальные мобильные группы оперативно проверяли все обращения и если находили недостатки, устраняли их.

По предварительным данным городского избиркома, в Петербурге явка составила 64,49 процента. В городе работал работал 1931 избирательный участок: 1880 постоянных и 51 временный, 44 - в медицинских учреждениях, три - на вокзалах и в аэропорту, один для бездомных и три в СИЗО.