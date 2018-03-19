Под Калининградом стена торгового центра обрушилась на рабочего

В Калининградской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого обрушилась стена торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в минувшую субботу в городе Советске. По предварительным данным, трое рабочих занимались перепланировкой павильона на втором этаже торгового центра. Во время разбора стены произошло частичное обрушение конструкции. Один из мужчин скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи изъяли техническую документацию и бумаги, регламентирующие трудовые отношения сотрудников строительной фирмы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.