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19.03.2018 17:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русскому музею подарили 160 работ Малевича

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Русский музей, который отмечает 19 марта 120-летний юбилей, получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича и произведения других художников русского авангарда.

- Эти работы планируется показать на выставке до конца юбилейного года, - сообщает заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.
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Она рассказывает, что коллекцию графики передала музею Нина Николаевна Суетина, архитектор, дочь художника Николая Суетина.

В музее уже началась разработка концепции выставки.

- В скором времени мы их покажем зрителям, - замечает Евгения Петрова. - Сейчас идет этап научной работы, нам нужно понять, в каком контексте их лучше показывать зрителю, потому что неподготовленной публике трудно воспринимать геометрический супрематический рисунок.

Государственный Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича: 101 живописное полотно, две архитектурные модели, а также образцы прикладного искусства. Коллекция его графических работ в собрании Русского музея до последнего поступления насчитывала 50 рисунков.

Справка "РГ"

Казимир Малевич родился в 1878 году в Киеве. В 1907 году он переехал в Москву, тогда же впервые показал на выставке Московского товарищества художников свои импрессионистские работы, затем увлекся авангардом. В 1912-1913 годах Малевич писал картины в кубофутуристическом стиле, а в декабре 1913 года в Санкт-Петербурге принял участие в создании спектакля "Победа над Солнцем". В декорациях к этому спектаклю Малевич впервые использовал образ "Черного квадрата", что стало началом перехода к новому направлению в искусстве - супрематизму.

После Октябрьской революции Малевича назначили комиссаром по охране памятников старины и членом Комиссии по охране художественных ценностей.

В 1932 году Малевич стал руководителем экспериментальной лаборатории в Русском музее. Последние годы жизни художник преимущественно создавал реалистичные портреты. Он скончался в 1935 году в Ленинграде. Его коллекцию семья художника передала в Русский музей сначала на временное хранение, а потом часть работ была подарена музею.

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