Русский музей отмечает 120-летие. Свой юбилейный день рождения музей решил отпраздновать необычно: он просто распахнул двери всем желающим для бесплатного посещения.

Коллекция Русского музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает тенденции развития русского искусства более чем за 1000 лет. Фото: РИА Новости

- Никаких пышных речей, торжеств, - говорит директор Русского музея Владимир Гусев. - Мы просто приглашаем зрителей посетить все филиалы Русского музея и, конечно, наши основные экспозиции, расположенные в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, а также временные выставки, которые развернуты сегодня и в Мраморном дворце, в Инженерном замке, в Строгановском дворце. Поверьте, они прекрасны.

В день юбилея Русский музей можно было посетить бесплатно

Со словами директора музея, невозможно не согласиться: сегодня в залах Русского музея действует восемь сменных экспозиций, от Генриха Семирадского до "оттепельного" стиля, от народного искусства Нижегородского края до Алексея и Андреаса Явленских. Такая широта взгляда давно уже стала фирменным знаком музея, коллекция которого насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает тенденции развития русского искусства более чем за 1000 лет. Различные виды, жанры, направления, школы... Именно такая широта охвата позволяет музею при всей его классичности всегда оставаться интересным зрителю. Не случайно в день рождения музея посетители толпились у входа с раннего утра. Очереди выстроились у входов и во все корпуса.

- Нас удивило, что попасть в музей в этот день захотели не только студенты, школьники, но также и большое количество иностранцев, - отмечают сотрудники музея.

Осмотреть в один день все сокровища этого крупнейшего собрания искусства, понятно, никто бы не успел. Несмотря даже на то, что основные здания - Михайловский дворец и корпус Бенуа - вчера работали на два часа дольше. Но главное, многие в этот день почувствовали единение с музеем-именинником. Для этого здесь придумали несколько форматов общения с публикой. Например, в парадном вестибюле посетители знакомились с выставкой детского творчества "С днем рождения, музей!". На мольбертах представлены 20 работ, выполненных детьми, которые занимаются в многочисленных студиях музея.

А 20 марта свой вопрос директору музея Владимиру Гусеву сможет задать любой желающий: встреча с ним в формате онлайн-трансляции начнется в 12.00 из музейного Центра мультимедиа. Одновременно на связи будут посетители виртуальных филиалов Русского музея.

- Русский музей - это дом, где хранится огромная история нашей огромной России, - подчеркивает Владимир Гусев. - И это не просто красивый образ: ведь многие родовые собрания искусства, благодаря тому, что попали в Русский музей, были спасены.

Справка "РГ"

Русский музей для для посетителей открылся 19 (7) марта 1898 года, а решение об его основании принял еще император Александр III. Основой собрания Русского музея служили произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей. Концепция изначально предполагала, что это будет музей развития искусства. Так в начале ХХ века в фонд музея поступили полотна Валентина Серова, которые демонстрировались на его посмертной выставке. А в 1913 году известный специалист по Древней Руси Николай Лихачев передал свою коллекцию старинных икон. Работы Малевича передала в музей после смерти художника его семья. А сестра Павла Филонова, который погиб от истощения в ленинградскую блокаду, привезла сюда его полотна на саночках в 1942-м.