В Ленобласти мужчина убил соседа из-за громкой музыки

В Кингисеппе следователи разбираются в обстоятельствах убийства 31-летнего мужчины. По предварительным данным, преступление произошло из-за громкой музыки.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, в убийстве подозревается 37-летний сосед погибшего, а орудием преступления послужил нож типа катана.

Оба мужчины жили в общежитии по улице Карла Маркса. Каждый занимал отдельную комнату. По версии следствия, спор произошел из-за музыки. Один сосед попросил другого уменьшить громкость на колонках, второму это не понравилось.

Во время перепалки меломан ударил оппонента несколько раз ножом в живот. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый дает показания. Катану изъяли и отправили на экспертизу.