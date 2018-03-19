В Петербурге мужчину осудили за дебош в троллейбусе

Красносельский районный суд Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении мужчины, признанного виновным по статье "Хулиганство". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мужчина устроил дебош в троллейбусе.

Инцидент произошел 18 ноября прошлого года. Пьяный гражданин сел в троллейбус на проспекте Стачек и доехал до Морского университета. Когда кондуктор потребовал заплатить за билет, он вытащил из кармана перцовый баллончик "Шок" и распылил его содержимое по салону.

Троллейбус пришлось остановить для проветривания, пассажиры вышли. Однако когда воздух в салоне вновь стал чистым, дебошир опять зашел в троллейбус, начал бегать по салону, материться и требовать с пассажиров деньги для оплаты проезда. Троллейбус пришлось снова остановить. Тогда он сорвал со стены порошковый огнетушитель и распылил его у открытых дверей. После этого мужчина выхватил газовый пистолет МР-654К и выстрелил не менее пяти раз.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге он отделался двумя годами условно с аналогичным испытательным сроком.