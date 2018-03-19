В Петербурге ночью разведут три моста

В Северной столице в ночь с 19 на 20 марта разведут три моста, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на СПб ГБУ "Мостотрест".

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует только 10 апреля, а на рукавах Невы - 20 апреля, так что нынешняя разводка - технологическая. Речь идет о Троицком, Благовещенском и Тучковом мостах.

Троицкий мост будет разведен с 01.20 до 04.50, Благовещенский - 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00, а Тучков - с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. Впрочем, есть вероятность, что сведут их раньше указанного времени.

Как известно, Тучков и Благовещенский мосты соединяют Васильевский остров с Петроградской стороной и центром города, Троицкий - центр с Петроградской стороной. Ни один из островов не будет изолирован, так как остальные мосты (такие, как расположенные рядом Биржевой и Дворцовый) не изменят зимнего режима работы.