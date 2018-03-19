В Петербурге скончался политолог Валерий Островский

В Петербурге скончался кандидат исторических наук, политолог и обозреватель газеты "Петербургский дневник" Валерий Островский. Как сообщили в редакции газеты, гражданская панихида состоится 20 марта в полдень в Покровской больнице на Большом проспекте Васильевского острова.

Валерий Островский родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил исторический факультет ЛГПИ (сегодня это РГПУ имени Герцена). С 1973 по 2005 годы работал на историческом факультете, позже реорганизованный в факультет социальных наук.

В 1994-1998 годах Островский был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, служил заместителем председателя комиссии по экономической реформе. С 2005 года - доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. С 2012 года - доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.