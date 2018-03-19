В Петербурге врач заплатил 130 тысяч рублей за сломанную им челюсть

В Петербурге врачу пришлось заплатить 130 тысяч рублей за сломанную в драке челюсть мужчины. Причем основную часть денег судебным приставам пришлось добывать принудительно, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Началось все с того, что в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств городского управления поступил исполнительный лист. Он предписывал взыскать с 30-летнего медика 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 100 тысяч на судебные издержки.

Мужчина отдал 30 тысяч, а остальное платить отказался, уверяя, что он сам пострадал в драке, ведь его противник оказался кандидатом в мастера спорта, поэтому именно себя врач посчитал пострадавшей стороной.

Пристава его доводы не убедили - медику запретили выезжать за границу и запретили совершать какие-либо регистрационные действия с машиной Renault Duster.

Поскольку мужчина работает сразу в нескольких медицинских учреждениях и неплохо зарабатывает, было решено удержать часть его зарплаты. Сто тысяч рублей взыскали за три месяца, после чего исполнительное производство было закончено.