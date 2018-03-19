В петербургском Театре марионеток отметили юбилей "Гулливера"

В петербургском Театре марионеток имени Деммени отметили 90-летие легендарного спектакля "Гулливер в стране лилипутов".

Отважный и благородный мореплаватель Гулливер из романа Джонатана Свифта, англо-ирландского писателя-сатирика, публициста, философа, поэта и общественного деятеля, больше всего на свете любил путешествовать ("чудес немало он перевидал"). Однажды буря занесла его в страну Лилипутия, где жили маленькие человечки. "И стар, и млад запомнят эту повесть…". Про великана, верзилу, человека-гору и малюток лилипутов.

Из истории. В марте 1928 года спектакль "Гулливер в стране лилипутов" появился в марионеточной труппе Любови Шапориной-Яковлевой (тогда - Петроградский государственный театр Марионеток). Автором текста была Елена Данько, режиссером - Константин Тверской, ученик Мейерхольда, художником-скульптором - Николай Кочергин, известный художник-иллюстратор, который сам вырезал кукол по своим эскизам. Роль Гулливера досталась молодому актеру Михаилу Дрозжину.

Спектакль имел большой успех. "Кукольный театр, - писала "Красная газета", - показал такую смелую и совершенно необычную работу, как "Гулливер", где живой взрослый актер, играя и двигаясь в окружении смехотворных крошечных марионеток, создает зрелище поразительное по неожиданности". Зрителей восхитило смелое сочетание на одной сцене живого актера и кукол. Этот прием был настоящим новаторством и замечательно соответствовал произведению Джонатана Свифта.

В марте 1936 года режиссер Евгений Деммени создал новую сценическую редакцию пьесы Данько с теми же куклами Кочергина и с той же музыкой Владимира Дешевова. В театре свидетельствуют: "Если раньше акцент делался на развлекательную сторону, на трюковые и юмористические сценки, то Деммени подчеркнуто разделил марионеток на простых, наивных, добрых по натуре, но подневольных жителей Лилипутии и страшных в своей жестокости правителей и царедворцев. Достигалось это и пересмотром темпоритма спектакля. В новом варианте ярче заиграли и гротесковые марионетки Кочергина".

Деммени обращался к "Гулливеру" еще в 1941 и 1945 годах, каждый раз внося какие-то изменения и уточнения.

Достойные Книги рекордов Гиннесса факты: 42 года роль Короля лилипутов бессменно исполняла Вера Форштедт, свыше тысячи раз Гулливера сыграл Виталий Ильин. Никита Охочинский сыграл в этом спектакле все роли, кроме самого Гулливера. Куклы Кочергина, вырезанные из дерева в 1928 году, до сих пор живы. Они пережили Великую Отечественную войну, блокаду. Актеры вывезли их из блокадного Ленинграда по Дороге Жизни.

… Перед спектаклем зрителей встретила в фойе прима театра, народная артистка России Фаина Костина, ученица Евгения Деммени, и рассказала:

- Визитной карточкой Вахтанговского театра является "Принцесса Турандот", а нашего - "Гулливер". Я пришла в театр в 1960 году, и этот спектакль уже был легендой. И я играла в нем довольно долго, все роли знаю наизусть. Десять лет играла Королеву, потом Кельмину, Короля, сейчас играю Министра. А начала с Красного лилипута, которого дал мне Деммени. Это тот самый "переходящий" персонаж, которого давали всем молодым актрисам и актерам. С его выхода начинался спектакль, со слов: "Смотри, какой верзила, лежит гора горой…". Спектакль удивительный. Почти четыре тысячи раз сыгран. Сколько поколений посмотрели его!

В фойе открыли выставку "Герои Дж. Свифта в куклах. Спектакль-легенда".

- Здесь фотографии из наших архивов, - представила Фаина Костина. - Тут все наши Гулливеры, и современные. Я видела, наверное, 15 исполнителей этой роли. Смотрите, какие замечательные люди ставили этот спектакль, играли в нем. Евгений Деммени, Николай Кочергин, первый исполнитель роли Гулливера Михаил Дрозжин… И Вера Форштедт, первая исполнительница роли Короля. Деммени и Форштедт первыми в кукольном жанре получили звание заслуженных артистов РСФСР. Сохранилась афиша Кочергина, тогда театр назывался "Ленинградский государственный кукольный театр под руководством заслуженного артиста РСФСР Евгения Деммени".

А вот и свидетели всего происходящего, видевшие в 1928 году рождение Гулливера, - куклы Макс и Мориц (они 1925 года рождения, была чудесная постановка), и Петрушка, народный герой, с которого начинался театр Деммени.

Спектакль про Гулливера шел у нас до 1976 года. Потом был закрыт. Куклы поработали будь здоров сколько! Износилась и "тропа", по которой они ходили. А в 2001 году мы решили, что нашего "Гулливера" должны увидеть новые зрители.

Режиссер Николай Боровков и художник Андрей Севбо восстановили по режиссуре Деммени постановку 1936 года. С куклами Николая Кочергина в новых декорациях Андрея Севбо, музыкальной партитурой Владимира Дешевова, переработанной композитором Татьяной Алешиной. Главным консультантом выступил Никита Охочинский, поскольку он не только участвовал в "старом" "Гулливере", но сохранил эскизы, чертежи марионеточной сцены, фотографии и рецензии на спектакль. По тем чертежам сконструирована деревянная "тропа". Спектакль стал более нарядным, живописным.

Молодой артист Митя Тарасевич - уже 16-й или 17-й Гулливер. "Спектакль этот очень значимый для театра, так сказать, местная "Чайка", осталось только к занавесу приделать. Поэтому играть в нем - огромная ответственность. С каждым Гулливером в этой постановке появляется что-то новое. Надеюсь, что со мной спектакль стал более современен, более актуален для сегодняшнего зрителя", - говорит актер.

Кстати

В марте исполнилось 120 лет со дня рождения Евгения Деммени, а в декабре будут праздновать 100-летие его уникального театра, первого государственного профессионального кукольного театра России.