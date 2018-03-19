В школах Сыктывкара отменили занятия

В школах столицы Коми до 29 марта отменены занятия. Причиной стала эпидемия гриппа.

Как сообщает администрация Сыктывкара, за минувшую неделю в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ и гриппа обратилось 3574 человека, из них 2612 детей.

Причем, среди сыктывкарцев в возрасте от 7 до14 лет эпидемический порог оказался превышен на 27,6 процента. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа и простуды, городские власти приняли решение закрыть школы на карантин.

Стоит отметить, что с 26 марта наступают весенние каникулы, которые продлятся до 1 апреля включительно.

Помимо школьников Коми, досрочно на каникулы ушли учащиеся Тульской области, где эпидемический порог по гриппу превышен на 68,6 процента.