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19.03.2018 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В СЗФО подвели итоги выборов президента

Текст: Алексей Васильев, Алексей Михайлов, Светлана Песоцкая, Светлана Цыганкова, Анна Чистякова

В большинстве регионов СЗФО обработали 100 процентов протоколов, составленных по итогам выборов президента России. Как сообщила журналистам заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссиии Алла Егорова, финальная явка в Северной столице составила 63,87 процента или два миллиона 313 тысяч 458 избирателей.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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В Ленобласти по предварительной информации на участки пришли от 65 до 67 процентов избирателей. В Карелии явка составила 57,2 процента, в Вологодской области - 66,2 процента. В Республике Коми свои голоса отдали 60,4 процента избирателей, в Новгородской области - 57,3 процента, в Псковской - 65,3.

В Архангельской области после обработки 81,75 процента протоколов явка составила 59,2 процента избирателей. В Мурманской области обработка бюллетеней также еще продолжается. Известно, что явка составила 66,32 процента.

В Калининградской области уже к четырем утра были обработаны протоколы всех 577 участковых избирательных комиссий. На этих участках число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, - 799 406. В выборах приняли участие 62,3 процента избирателей. В Ненецком автономном округе обработали все протоколы, на избирательные участки пришли 63,62 процента жителей с правом голоса. По словам председателя ненецкой избирательной комиссии Георгия Попова, нарушений не выявлено.

В целом результаты голосования в СЗФО мало отличаются от общих по стране. Согласно свежим данным ЦИК, Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов россиян, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,66 процента, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента.

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