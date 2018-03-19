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19.03.2018 01:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Заполярье подвели предварительные итоги президентских выборов

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманской области объявлены предварительные итоги выборов президента РФ. К полуночи было обработано около 62 процентов протоколов, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Стали известны первые итоги выборов президента РФ в ЮФО

По предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 76,63 процента избирателей Заполярья. Павел Грудинин получил 8,52 процента голосов, Владимир Жириновский - 7,72 процента, Ксения Собчак - 2,4 процента, Григорий Явлинский - 1,24, Борис Титов - 0,93 процента, Сергей Бабурин - 0,76 процента, Максим Сурайкин - 0,67 процента.

На избирательные участки явились около 66 процентов северян. Окончательные итоги выборов в Мурманской области будут подведены через 2-3 дня, отметили в облизбиркоме.

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