Жителя Ленобласти приговорили к восьми годам за призывы к терроризму

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге огласил приговор в отношении жителя Ленобласти. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело слушалось в особом порядке на базе Ленинградского окружного военного суда, поскольку мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Согласно материалам дела, подсудимый с 2011 по 2016 год состоял в запрещенной в России организации "Хизб ут Тахрир Аль Ислам”. По совету других членов так называемого "всемирного халифата" он начал посещать встречи, читать запрещенную литературу и агитировать мусульман вступать в организацию, а сам дал клятву верности руководителю движения. Кроме того, он давал деньги на литературу, оргтехнику и связь для организации.

Подсудимый принимал участие в конференциях в двух столицах, стоял с одиночным пикетом у станции метро "Улица Дыбенко", а после ареста двух членов городской ячейки возглавил ее вместе с еще одним участником.

Обвинение просило приговорить мужчину к 10 годам колонии, суд остановился на восьми годах строгого режима.

Справка "РГ"

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.