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19.03.2018 18:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Удивлялись на каждом шагу

Иностранные наблюдатели развеяли домыслы о выборах в Крыму
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Наблюдателей в Крыму не возили на заранее подготовленные участки, крымские татары не бойкотировали выборы, а в вопросах гендерного равенства республика может дать фору европейским странам. Об увиденном на полуострове говорили иностранные наблюдатели, посетившие Крым в день голосования.

Пожалуй, самое яркое впечатление, оставшееся у иностранцев от выборов в Крыму, это очереди желающих проголосовать на избирательных участках. Этот факт единодушно отметили все наблюдатели, побывавшие в республике 18 марта.

- Мы сами выбирали участки, на которых хотели побывать, - рассказал наблюдатель из Германии, руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер. - Никаких заранее оговоренных участков не было и не могло быть.

Иностранные наблюдатели считают, что выборы в Крыму отвечают всем нормам международного права

Наблюдатели единодушно отмечают высокий уровень организации выборов в Крыму, отвечающих всем нормам международного права.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Мы отметили, что данные о кандидатах были напечатаны в бюллетенях на трех государственных языках Крыма, - отметил итальянский наблюдатель Марко Марсили. - Это значит, что никто из избирателей не был дискриминирован по национальному признаку.

Не осталось незамеченным для гостей и активное участие женщин в организации выборов. На многих участках в составе комиссий крымчанок было большинство. В вопросе гендерного равенства, за которым сейчас так ревностно следит западный мир, Крым мог бы дать фору странам ЕС.

- Испании есть к чему стремиться, - отметил наблюдатель из Испании Диего Гульен, комментируя активность крымских женщин.

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