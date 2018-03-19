На Кубани десантники "сбили" вертолеты с помощью ПЗРК "Верба"

В Ейском районе Краснодарского края состоялись межвидовые тактические учения, в которых участвовали расчеты новейших поколений переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", ЗРК "Стрела-10 МН" и экипажи самолетов морской авиации ВМФ России.

Перед этим десантники провели двухмесячный полевой сбор, на котором отрабатывали навыки десантирования и уничтожения условного противника, обороны аэродрома и методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, все мероприятия прошли на полигоне "Ейск" и 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. По легенде, воздушно-десантная рота, которая должна высадиться с боевого вертолета Ка-29ТБ, должна уничтожить командный пункт противника, захватить противовоздушную технику и обеспечить прием основной группы.

- На учениях не только отрабатываются умения быстро по наводке обнаружить цель противника и условно его уничтожить, - говорит командир зенитно-ракетного полка 7-й горной штурмовой дивизии полковник Максим Кудинов. - В ходе учений солдаты срочной службы отработали учебные стрельбы по воздушным целям условного противника с помощью ЗРК "Стрела-10 МН", учились правильно маскировать боевую машину и оборонять занятую позицию. При этом условный противник получил задачу - обнаружить наших бойцов с воздуха и подавить огнем, используя вертолетные и самолетные фото- и видеофиксации имитации стрельбы.

И десантникам в ходе операции удалось овладеть зенитно-ракетным комплексом условного противника и также боевыми машинами пехоты, отразить воздушную атаку противника и развить наступление на аэродром. Кроме того, военные с помощью экипажа морской авиации эвакуировали условно раненого бойца. А с воздуха действия "голубых беретов" прикрывал вертолет, который уничтожил условные наземные цели.

Всего в этих было задействовано около 200 военнослужащих, а также самолеты Л-39 и вертолеты Ка-29ТБи Ка-27ПС.