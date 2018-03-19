Международный форум "АТОМЭКСПО 2018" пройдет в Сочи

Мировой столицей атомщиков, пусть и на три дня, станут в скором времени город Сочи и его Главный медиацентр. Именно здесь, с 14 по 16 мая, решено провести Международный форум "АТОМЭКСПО 2018".

В этом году он юбилейный, десятый по счету, и пройдет под общим девизом "Глобальное партнерство - общий успех". Такой посыл городу и миру глава "Росатома" Алексей Лихачев от лица организаторов пояснил так: "Сегодня для решения ключевых задач атомной энергетики - обеспечение энергобезопасности, стабильности поставок и экологичности - особую важность приобретают глобальные партнерства и инновации. Мы убеждены, что движение вперед, к расширению мирного использования атомной энергии, к "зеленому" энергобалансу, возможно только объединенными усилиями".

Напомним: международные форумы "АТОМЭКСПО" проводятся на территории России с 2009 года по инициативе госкорпорации "Росатом". Как правило, в них участвуют руководители ключевых компаний атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций.

В этот раз участники рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сферах применения ядерных технологий, уделив особое внимание международному партнерству в научных исследованиях, подготовке кадров, развитии ядерной инфраструктуры, обеспечении экологической безопасности.

Судя по уже поступившим запросам, в работе "АТОМЭКСПО 2018" примут участие более 2000 представителей зарубежных компаний из Франции, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, Южной Африки, Турции, Казахстана и других стран. Форум планируют посетить представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция).

Деловую программу "АТОМЭКСПО 2018" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Нашу страну представят более 50 предприятий "Росатома". Свои экспозиции развернут Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), GIIN (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), "China National Nuclear Corporation" (CNNC, Китай), НАК "Казатомпром" (Казахстан), "L-3 MAPPS" (Канада), "Fennovoima" (Финляндия), VUJE (Словакия), ENVY (Турция).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "АТОМЭКСПО", в рамках нынешнего форума будет работать III совместная школа госкорпорации "Росатом" и МАГАТЭ по менеджменту в области использования атомной энергии. Основная цель ее проведения - передать странам, планирующим развивать атомную энергетику, уникальный образовательный опыт в области управления ядерными программами.

А еще на сочинской площадке состоится премьера новой престижной премии для профессионалов-атомщиков - "ATOMEXPO AWARDS". Это вновь учреждаемая международная награда за выдающиеся заслуги компаний мировой индустрии, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.

Для определения победителей будет проведен конкурс проектов по пяти номинациям. К участию в нем допускаются проекты, реализованные компаниями, принимавшими участие в форумах "АТОМЭКСПО" с 2009 по 2017 годы, а также проекты участников нынешнего, юбилейного форума. Независимое международное жюри, в состав которого войдут признанные мировые эксперты атомной отрасли, оценят каждый проект с профессиональной точки зрения.

Торжественная церемония вручения премии состоится 14 мая, в день открытия "АТОМЭКСПО 2018".