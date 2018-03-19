В Крыму на территории международного детского центра "Артек" началось строительство нового лагеря "Солнечный" и образовательного центра. Этот объект уникален не только современными технологиями строительства, но и суммой инвестиций - более 10 миллиардов рублей.

Cвои двери для детей со всей России он распахнет уже к лету 2019 года.

- Уникален прежде всего масштаб проекта, - рассказал директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак. - На площади в 6,1 гектара с нуля возводятся 12 спальных корпусов на 1000 мест, образовательный центр на 2000 детей, столовая на 1200 мест, универсальный спортивный комплекс и медицинский центр.

Также будет построен бассейн, спортплощадка на крыше здания и универсальный зал на 500 мест. Центральная часть образовательного центра предстанет в виде атриума высотой 20 метров и амфитеатром.

На площади в 6,1 гектара возводятся 12 спальных корпусов, образовательный центр, столовая, спорткомплекс и медицинский центр

С появлением лагеря перед "Артеком" откроются новые возможности: "Солнечный" рассчитан на единовременное пребывание двух тысяч детей. Всего же МДЦ сможет принимать 5000 детей в смену и более 50 тысяч ребят в год.

Строить этот объект собирались еще в советское время, в 1970-е годы, но отказались от этой затеи из-за сложных природных условий, не позволявших обеспечить безопасность строений технологиями того времени.

Сегодня работы на строительной площадке кипят, и уже освоено более двух миллиардов рублей. Ежедневно здесь задействованы 1000 человек и около 200 единиц техники.

- Объект уникален в связи с геологическими и рельефными условиями, - рассказал "РГ" начальник территориального управления компании "Стройгазмонтаж", руководитель строительства лагеря Глеб Иванов. - Мы уже сделали инженерную защиту склона, забили более 3000 свай на глубину до 40 метров, сделали фундамент и часть конструкций корпусов, к концу этого года должны обеспечить готовность спальных корпусов. В этом году начнем строительство образовательного центра.

Планируется, что специализацией лагеря "Солнечный" будет долгосрочная работа (более одной смены) с одаренными детьми.

Справка "РГ"

"Артек" был основан в 1925 году. Сегодня это единственный Международный детский центр РФ. Он работает круглогодично, состоит из 10 лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Полевой", "Речной", "Озерный", "Хрустальный", "Янтарный", "Морской", "Алмазный"(сейчас на реконструкции). Каждую летнюю смену "Артек" принимает более 3,5 тысячи детей со всей России, в зимнюю - 1,5 тысячи. В 2017 году лагерь посетили 39 тысяч детей. Несмотря на санкции, сюда продолжают приезжать школьники из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады и других стран. С 2014 года, после возвращения Крыма в Россию, в МДЦ началась самая масштабная за последнее десятилетие реконструкция. Путевки в "Артек" выделяются бесплатно в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.