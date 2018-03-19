Стали известны первые итоги выборов президента РФ в ЮФО

Объявлены первые предварительные итоги выборов президента РФ в ЮФО.

На 22.30 в Ростовской области обработаны 18 процентов от общего числа всех протоколов участков избирательных комиссий. По предварительным данным явка составила 65 процентов. Первое место занял Владимир Путин - почти 79 процентов, второе место у Павла Грудинина - 11,5 процента, третье у Владимира Жириновского - 5,5 процента. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента.

В Астраханской области появились предварительные результаты после обработки 30,92 процентов протоколов. Лидирует действующий президент Владимир Путин, он набрал 73,61 процента голосов. За Павла Грудинина проголосовали 16,49 процента, за Владимира Жириновского - 5,21 процента. Ксения Собчак набрала 1,29 процента. Другие кандидаты не преодолели барьер в один процент голосов.

В Волгоградской области по данным на 23.30, явка на выборах президента РФ составляет 71,6 процента. По итогам обработки 12 процентов протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 76,24 процента голосов. Второе место занимает Павел Грудинин - 12,99 процента, а третьим идет Владимир Жириновский - 6,69 процента. Остальные кандидаты пока не набирают один процента голосов.

В республике Калмыкия по предварительным данным проголосовали 67,3 процента населения. За Владимира Путина свои голоса отдали 78,8 процента, второе место у Павла Грудинина - 13,6 процента, у Владимира Жириновского - 2,14 процента, у Ксении Собчак - 2,08 процента. Другие кандидаты пока не набрали один процент.