В Астраханской области младенец пострадал от взрыва телевизора

В Ахтубинском районе Астраханской области госпитализировали мальчика 2017 года рождения, пострадавшего при пожаре, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

- Было обращение в скорую помощь и полицию, что в частном доме загорелся кинескоп телевизора. В тот момент в деревянном одноэтажном строении были трое детей, мать которых вышла в магазин, - рассказал собеседник издания.

Самый младший ребенок находится в больнице с ожогом верхних дыхательных путей. Его пятилетняя сестра и четырехлетний брат не пострадали.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.