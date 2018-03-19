В Краснодаре мужчина с ножом напал на офис микрозаймов

В Краснодаре мужчина, угрожая ножом, ограбил офис микрозаймов. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В дежурную часть позвонила сотрудница учреждения. Она рассказала, что неизвестный потребовал отдать ему все деньги из кассы. Сорвать большой куш ему не удалось, он завладел лишь находящимися в тот момент в офисе 30 тысячами рублей, - рассказали в ведомстве.

С помощью записи с камер видеонаблюдения удалось установить личность злоумышленника - им оказался 29-летний житель Новороссийска. Его уже удалось задержать, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".